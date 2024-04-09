Россиянам раскрыли недооцененные туристические места в Грузии

Тревел-блогер Ансталь: каньон Мартвили и крепость Рабат слабо изучены туристами

В Грузии очень много красивых и необычных достопримечательностей, которые слабо изучены путешественниками. Недооцененные туристические места в беседе с News.ru россиянам раскрыла тревел-блогер Наталья Ансталь.

В частности, эксперт выделила церковь Святой Троицы в Гергети, небольшой мужской монастырь, расположенный на высоте 2,2 тысячи метров, крепость Рабат, каньон Мартвили, церковь Столп Кацхи и пещеру Прометей.

«Если хочется не туристического столпотворения, а спокойного отдыха, эти места идеально подойдут», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что у российской туристки выкрали из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии около миллиона рублей. По прилете в московский аэропорт Внуково женщина увидела, что у чемодана сломана молния.