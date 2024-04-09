Россиянам рассказали о мерах предосторожности в период активности змей

«Известия»: в 28 регионах России начался сезон активности змей

В 28 регионах России начался сезон активности змей, причем рептилии проснулись раньше срока. О мерах предосторожности в этот период россиянам рассказали эксперты, опрошенные «Известиями».

По информации специалистов, змеи уже проснулись в Татарстане, Марий Эл, Кировской, Костромской, Липецкой, Волгоградской, Тамбовской, Курганской областях и еще по крайней мере 20 регионах. Зоологи сообщили, что в 2024 году рептилии вышли из спячки раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Как правило, они просыпаются в конце апреля — начале мая.

Наиболее часто в России встречаются такие виды змей, как гадюка обыкновенная, степная, носатая, кавказская, гюрза и песчаная эфа. Эксперты отметили, что яд гадюки очень опасен и может вызвать нарушения в работе сердца, почек, центральной нервной системы и тем самым спровоцировать судороги, паралич, а также нарушение дыхания, глотания и речи. При этом в случае, если рептилия укусит в голову, шею или туловище, последствия будут более тяжелыми.

Специалисты призвали надевать перед прогулкой в места, заросшие кустарником, закрытую обувь и длинные брюки, чтобы защитить ноги от укусов. Они также посоветовали внимательно осматривать места привала и по возможности не сходить с тропинок — так вероятность встречи с пресмыкающимися снизится. Нелишним будет взять с собой в лес антигистаминные лекарства на случай укуса змеи.

Эксперты предупредили, что после укуса змеи ни в коем случае нельзя отсасывать яд, вместо этого стоит сразу же после инцидента обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему лучше не есть и не пить, пока он не получит медпомощь. Врачи подчеркнули, что ему также необходимо обеспечить неподвижность, чтобы замедлить распространение яда, и по возможности поднять пораженную конечность выше уровня сердца. При укусе в руку нужно снять браслеты, кольца, часы, так как в месте укуса быстро развивается отек. Помимо этого, медики настоятельно порекомендовали не использовать лед и холодные компрессы, поскольку это может привести к обморожению тканей. Во избежание усиления отека они также призвали не накладывать на место укуса повязку.

Ранее в апреле метеоролог Роман Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в Московской области и окружающих ее регионах на этой неделе.