Части россиян пообещали аномальное тепло

Вильфанд: в центре европейской части России будет на 7-8 градусов теплее нормы

В ближайшие дни температура воздуха в центре европейской части России будет на семь-восемь градусов выше нормы, что соответствует значениям второй половины мая. Аномально теплую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в Московскую область и соседние регионы возвращается очень теплая погода. До четверга, 11 апреля, включительно воздух будет прогреваться до значений, на семь-восемь градусов превышающих многолетнюю климатическую норму. Вильфанд пояснил, что причиной прихода такой погоды станет перенос теплых воздушных масс из Атлантики. Местами в вышеуказанных регионах пройдет дождь, добавил он.

Метеоролог также рассказал, что на предстоящей неделе минимальные температуры воздуха в Москве будут составлять около плюс десяти градусов. В понедельник, 8 апреля, ожидается 17-19 градусов тепла, по Московской области — до 21 градуса. Во вторник, 9 апреля, воздух прогреется до плюс 21 градуса, а в среду, 10 апреля, до 23 градусов. При этом уже в четверг, 11 апреля, воздушные массы станут поступать не с юга Атлантики, а из умеренных акваторий, и будут уже чуть менее теплыми, в результате чего температура понизится до плюс 15-20 градусов — при этом значения все равно будут превышать климатическую норму приблизительно на шесть градусов, подчеркнул специалист. В пятницу, 12 апреля, воздушные массы будут перемещаться с запада, и под влиянием этого пройдет небольшой дождь. «И вот только в выходные дни ожидается понижение температуры, но температура все равно будет выше нормы на три-четыре градуса», — подытожил Вильфанд.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник в Москве прогнозируется летняя погода.