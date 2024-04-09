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14:06, 9 апреля 2024Путешествия

Россияне отправились в поход, заблудились и остались ночью в лесу без еды и воды

Россияне отправились в одиночку в поход в горы Сочи и заблудились ночью в лесу

Фото: Telegram-канал МЧС России

Туристы в одиночку отправились в поход в горы в Сочи, заблудились и остались ночью в лесу без еды и воды. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Вечером 6 апреля спасателям поступил вызов через экстренную службу «112». Звонившим оказался житель Омской области. Мужчина заявил, что они с женой заблудились в Лазаревском районе во время восхождения на гору.

«Как рассказали туристы, они увидели в навигаторе телефона, что на горе есть смотровая площадка, путь к которой занимает около 40 минут, — говорится в сообщении. На деле же спасатели преодолели 6,5 километра с набором высоты в 750 метров за два часа».

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По пути россиянам встречались местные жители, которые настаивали, чтобы они вернулись, поскольку не успеют спуститься с горы до заката. Однако подобные уговоры не остановили супругов. В результате туристы достигли вершины горы, но из-за темноты не смогли самостоятельно выбраться из леса. С собой у путешественников не было ни подходящих вещей, ни фонарей, ни достаточного количества еды и воды.

«Спасатели накормили туристов и уговорили их двигаться пешком, так как девушка очень устала и сначала отказывалась идти, неподходящая обувь также доставляла дискомфорт, — рассказали спасатели. — В течение нескольких часов сотрудники МЧС вывели заблудившихся в городскую черту».

Отмечается, что медицинская помощь паре не потребовалась.

Ранее стало известно, что 9 и 10 апреля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) будет лавиноопасно выше 2000 метров. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

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      Фариза Бацазова
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