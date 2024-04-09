Россияне стали в 22 раза чаще ездить в один город Азии на майских выходных

OneTwoTrip: в 22 раза больше россиян поедут в Шанхай на майских праздниках

Популярность ряда городов Азии у российских путешественников в мае выросла в разы по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Эксперты изучили данные авиабронирований на майские выходные и стоимость номера в трехзвездочном отеле. Наибольший рост показал Шанхай — россияне стали ездить в этот город Китая в 22 раза чаще. Уточняется, что цены на размещение там стартуют от трех тысяч рублей в сутки.

В Денпасар поедут в 12 раз больше туристов, чем годом ранее. Ночь в трехзвездочной гостинице на Бали обойдется минимум в две тысячи рублей. На третьем месте рейтинга оказался Пекин. Столица Поднебесной на майских праздниках привлекла в 9 раз больше россиян (стоимость номера — от 4,7 тысячи в сутки).

Кроме того, в 7 раз выросла популярность Ханоя, в 5 раз больше туристов поедут в Джакарту и Доху, в 4 раза увеличился спрос на поездки в Токио. В три раза чаще россияне стали летать в Гуанчжоу, Тбилиси и Куала-Лумпур.

Ранее жителям России назвали самые недорогие города страны для отдыха на майские праздники. Ими оказались Пятигорск, Краснодар и Екатеринбург.