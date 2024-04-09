Россиянина заподозрили в изнасиловании трех школьников

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании троих мальчиков

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании троих школьников. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 8 апреля родители потерпевших написали заявление в полицию. Они рассказали, что россиянин в своей квартире на улице Антонова-Овсеенко надругался над мальчиками 2012-2013 годов рождения.

Мужчину уже допросили. Решается вопрос о возбуждении дела. Отмечается, что ранее он был судим за кражу, грабеж, угоны машин, хранение наркотиков, угрозы расправой и насилием.

Ранее стало известно, что в Калужской области суд приговорил 23-летнего гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за попытку изнасиловать 16-летнюю местную жительницу.