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19:05, 9 апреля 2024Экономика

Российским маркетплейсам предложили платить за сети связи

Глава «Ростелекома» Осеевский призвал маркетплейсы вкладываться в инфраструктуру

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил брать с российских маркетплейсов и других интернет-компаний денежные средства на развитие телеком-инфраструктуры и сетей связи. Его слова приводит РБК.

Как уточнил Осеевский, за последнее время финансовая нагрузка на операторов связи резко выросла. Участникам рынка, в частности, многократно подняли плату за частоты. Кроме того, операторы обязаны платить в резерв универсального обслуживания (специальный фонд) по 1,2 процента от годовой выручки от услуг связи.

В то же время темпы роста рынка сотовой связи в России находятся на относительно низком уровне. На этом фоне финансировать в одиночку строительство инфраструктуры вдоль дорог становится труднее. С учетом этого Осеевский призвал маркетплейсы принять участие в строительстве сетей связи в небольших населенных пунктах. «Посмотрите, как растут маркетплейсы, как растут другие интернет-компании. А где их вклад?» — задался вопросом он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение маркетплейсу Wildberries за навязывание невыгодных условий договоров продавцам. В ведомстве заявили, что в случае невыполнения требований ведомство оставит за собой право возбудить в отношении интернет-компании дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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      Анатолий Акулов
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