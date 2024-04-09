ФАС пригрозила Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами

ФАС пригрозила Wildberries из-за навязывания невыгодных условий работы продавцам

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вынесли предупреждение маркетплейсу Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами. Речь идет о навязывании невыгодных условий договора, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки был установлен ряд нарушений, включая частые изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров. «Они (тарифы — прим. «Ленты.ру») подвержены практически ежедневному изменению», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, по мнению ФАС, в Wildberries не определены условия наложения штрафных санкций на продавцов за взлом третьими лицами их личных кабинетов. Подобные штрафы зачастую носят «несоразмерный характер». «Все это существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсе», — резюмировали в ФАС.

В дальнейшем в отношении маркетплейса может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Это произойдет в том случае, если руководство Wildberries не выполнит предписание ФАС.

Ранее РБК сообщил, что по итогам 2023 года выручка Wildberries от штрафов и неустоек для продавцов составила в общей сложности 20 миллиардов рублей. Доходы маркетплейса от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами за 12 месяцев составила почти 15 миллиардов (плюс 76 процентов), а от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам — еще почти 5 миллиардов (прирост в 37,5 раза).