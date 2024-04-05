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16:40, 5 апреля 2024Экономика

Wildberries стал больше зарабатывать на штрафах для продавцов

В 2023 году выручка Wildberries от штрафов и неустоек составила 20 млрд рублей

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В 2023 году выручка Wildberries от штрафов и неустоек резко увеличилась. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает РБК.

Компания получила от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами почти 15 миллиардов рублей (плюс 76 процентов), а от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам — еще почти 5 миллиардов (цифра стала больше в 37,5 раза). Сумма, которую получили с пунктов выдачи заказов в компании не называют.

По словам представителей маркетплейса, эти меры выполняют «стимулирующую и компенсационную функцию», и нельзя сказать, что компания зарабатывает на партнерах. Всего же за год общая выручка Wildberries увеличилась на 70 процентов и составила 539 миллиардов рублей. Большую часть (221,6 миллиарда рублей) составили агентские вознаграждения, еще 121,85 миллиарда рублей — розничные продажи товаров. Чистая прибыль компании выросла на 87 процентов, до 19 миллиардов рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее обвинила Wildberries и Ozon в доминировании на рынке. В настоящий момент доля компаний на российском рынке составляет 47 и 35,5 процента соответственно, заявил заместитель руководителя ведомства Петр Иванов. Он также указал на резкий рост товарооборота на российских маркетплейсах — с 2021 года по третий квартал 2023-го он увеличился в семь раз, с 167 миллиардов до 1,214 триллиона рублей.

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      Вячеслав Агапов
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