Wildberries потратит более 100 миллиардов на новые склады

В 2024 году Wildberries потратит на строительство складов 103,5 млрд рублей

В 2024 году российский маркетплейс Wildberries потратит 103,5 миллиарда рублей на строительство новых складских площадей. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность головного юридического лица ООО «Вайлдберриз» пишет РБК.

Планируется, что возведение новых складов будет вестись как за счет собственных средств компании, так и за счет заемных. До конца текущего года Wildberries собирается возвести около 2,5 миллиона квадратных метров складов. На данный момент складские мощности маркетплейса составляют 1,5 миллиона квадратных метров.

В настоящее время ведутся проектные и строительные работы на нескольких объектах. Среди них склады в Подмосковье, Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже. Также Wildberries собирается построить 100 тысяч квадратных метров складов в Казахстане. «Кроме того, компания вышла на рынок коммерческой недвижимости и планирует свои первые коммерческие объекты», — заявил представитель маркетплейса.

Общая выручка Wildberries в 2023 году выросла на 70 процентов, до 539 миллиардов рублей, говорится в отчете. Большая часть этой суммы пришлась на агентские вознаграждения — 221,6 миллиарда рублей, еще 121,85 миллиарда выручки принесли розничные продажи товаров. Чистая прибыль маркетплейса в прошлом году увеличилась на 87 процентов, до 19 миллиардов рублей.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о доминирующем положении Wildberries и Ozon. В настоящий момент доля компаний на российском рынке составляет 47 и 35,5 процента соответственно, рассказал заместитель руководителя ведомства Петр Иванов. Он также указал также на резкий рост товарооборота на российских маркетплейсах — за период с 2021 года по третий квартал 2023-го он увеличился в семь раз, с 167 миллиардов до 1,214 триллиона рублей.