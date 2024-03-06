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09:22, 6 марта 2024Экономика

ФАС заявила о доминирующем положении Wildberries и Ozon

ФАС: доля Wildberries и Ozon на рынке составляет 47 и 35,5 % соответственно

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В настоящий момент доля маркетплейса Wildberries на российском рынке составляет 47 процентов, Ozon — 35,5 процента. Об этом в ходе заседания круглого стола Совета федерации по вопросу регулирования маркетплейсов рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов, его слова приводит РБК.

Таким образом, к этим компаниям в полной мере применяется запрет на злоупотребление доминирующим положением, регулируемый законом РФ о защите конкуренции, заявил он.

Замглавы ФАС указал также на резкий рост товарооборота на российских маркетплейсах. За период с 2021 года по третий квартал 2023 года он увеличился в семь раз, с 167 миллиардов до 1,214 триллиона рублей, отметил Иванов. При этом также в семь раз, стало больше уникальных продавцов на таких площадках. Их число увеличилось до 700 тысяч организаций с учетом самозанятых и ИП, рассказан он.

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Ранее стало известно, что плательщиком самого крупного антимонопольного штрафа в России в 2023 году стала американская технологическая корпорация Apple. По данным ФАС, компания выплатила 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

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