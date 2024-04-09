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02:57, 9 апреля 2024Культура

Российский актер рассказал о последней беседе с умершим участником «Голоса»

Актер Шолох заявил, что ничего не почувствовал в последней беседе с Кунгуровым
Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский актер Сергей Шолох последний раз говорил с погибшим оперным и эстрадным певцом, участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым в день его смерти. Об этом сообщают «Известия».

По словам Шолоха, он беседовал с Кунгуровым около 18:00 понедельника, 8 апреля. «Ничего я не почувствовал, ничего не услышал», — заявил он.

Актер уточнил, что узнал о смерти певца из сообщений СМИ, и не знает других подробностей произошедшего. «Замечательный он был человек, талантливый, красивый, сорокалетний нормальный мужик», — охарактеризовал Шолох Кунгурова.

Ранее сообщалось, что 40-летний заслуженный артист России Евгений Кунгуров покончил с собой. Его тело было найдено под окнами дома в Пресненском районе Москвы.

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      Марина Совина
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