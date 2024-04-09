Сальдо рассказал о последствиях обстрела Каховки со стороны ВСУ

Сальдо: в результате обстрела Каховки два человека погибли

В результате обстрела Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. О последствиях атаки ВСУ, которая произошла 8 апреля, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска обстреляли многоквартирный дом на улице Литейной. Кроме того, Сальдо добавил, что один человек был экстренно госпитализирован в больницу. Затем ВСУ ударили по жилой многоэтажке на улице Первомайской, отметил глава региона. В результате произошел сильный пожар. Сотрудники МЧС смогли спасти семь человек, один скончался.

Ранее сообщалось, что жилой дом был полностью разрушен в результате обстрела Украины Куйбышевского района Донецка. Как отмечалось, судя по осколкам выпущенного снаряда, украинские военные применили РСЗО. Повреждения в результате атаки также получил и ряд соседних домов.

