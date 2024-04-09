Самолет с пассажирами на борту столкнулся со столбом и выбыл из строя

Airbus A320neo столкнулся со столбом освещения и рукавом в аэропорту Вены

Самолет авиакомпании Austrian Airlines с пассажирами на борту столкнулся со столбом освещения и телескопическим трапом после посадки в аэропорту Австрии и выбыл из строя. Об этом пишет портал Aviation A2Z.

Инцидент произошел с летевшим из Лондона в Вену Airbus A320neo в субботу, 6 апреля. В результате столкновения у лайнера оторвался правый горизонтальный стабилизатор. Более того, значительное повреждение получило правое крыло воздушного судна.

По данным источника, самолету меньше года, свой первый полет он совершил в мае 2023-го и был доставлен в европейскую страну в июне. Ожидается, что из-за серьезных поломок он будет выведен из эксплуатации на несколько месяцев для ремонта.

Пилоты самолета с россиянами на борту ранее заметили следящий за ними неопознанный предмет в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ульяновска в Москву Boeing в воскресенье, 7 апреля. Члены экипажа увидели слева от лайнера шар белого цвета.