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06:30, 9 апреля 2024Экономика

Стала известна доля регулярно откладывающих деньги россиян

«Авито Работа»: молодежь чаще регулярно откладывает деньги с зарплаты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитики платформы «Авито Работа» опросили более 7 тысяч работающих россиян на тему сбережений и выяснили, сколько из них регулярно откладывают деньги с зарплаты, а также какую долю от дохода люди предпочитают убирать в копилку. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Согласно опросу, 29 процентов россиян всегда откладывают часть ежемесячного дохода, а 43 процента — стараются делать это время от времени. Только 28 процентов респондентов никогда не откладывают часть дохода.

Отмечается, что среди россиян, которые регулярно откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40 процентов). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17 процентов.

Большей части россиян (77 процентам) удается откладывать до 20 процентов от своего ежемесячного дохода. Так, 19 процентов опрошенных откладывают менее 5 процентов от своего дохода, 39 — от 5 до 10 процентов, а 19 — от 11 до 20 процентов от заработка.

Сберегают 21-30 процентов дохода только 8 процентов респондентов. 3 процента россиян откладывают 31-40 процентов, еще столько же (3 процента) — 41-50. Больше половины от дохода откладывают только 2 процента участников опроса.

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Чаще всего регулярно делают сбережения с ежемесячных доходов специалисты маркетинга, рекламы и PR (44 процента), IT и телекома (43 процента), сферы банков и инвестиций (41 процент).

Свыше 20 процентов от зарплаты чаще других откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (27 процентов респондентов), автомобильного бизнеса (26), консалтинга, профессиональных услуг (23), IT, интернета, телекома (20), юриспруденции (19).

Ранее Центробанк зафиксировал нетипичную ситуацию в экономике России, при которой одновременно растут и сбережения, и потребление граждан.

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      Екатерина Смирная
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