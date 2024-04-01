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20:20, 1 апреля 2024Экономика

Россияне стали больше тратить и копить

Центробанк зафиксировал одновременный рост сбережений и потребления у россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центробанк зафиксировал «нетипичную ситуацию» в экономике России, при которой одновременно растут сбережения и потребление граждан. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора резюме обсуждения решения о сохранении ключевой ставки.

Банк России объяснил, что эта тенденция наметилась в условиях высоких темпов роста доходов населения. В документе отмечено, что дополнительные стимулы росту трат и накопления россиян в начале года создавали индексация социальных выплат и традиционные годовые премии.

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ЦБ отметил, для более выраженного замедления инфляции должен наблюдаться перевес в пользу сбережений граждан. Отмечается, что «снижение инфляционных ожиданий с нынешних повышенных уровней дополнительно простимулирует интерес к сбережениям».

По итогам заседания Совета директоров Банка России 22 марта было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов. ЦБ указал на сохраняющееся превышение текущего уровня инфляции над целевыми показателями, а также повышенные инфляционные ожидания, что в совокупности не позволяет перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

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