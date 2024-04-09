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09:47, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Телеведущий в прямом эфире случайно выдал секрет коллеги

Австралийский телеведущий Берфорд в прямом эфире случайно выдал секрет коллеги

Австралийский теле- и радиоведущий Макс Берфорд в прямом эфире случайно выдал секрет коллеги, тележурналистки Тейли Джонс. Видео доступно в TikTok.

Оплошность журналиста произошла в эфире радиостанции Mix 102.3. Обсуждая с соведущей Али Кларк испорченные сюрпризы, Берфорд рассказал, как недавно узнал о беременности коллеги во время встречи в баре.

«Была пятница, а по пятницам мы выпиваем, и один из наших репортеров, прекрасная Тейли, спросила: "Мне взять Pepsi Max или Coca-Cola Zero?" Я предложил ей взять алкогольную сельтерскую воду. Она ответила: "Нет, это не для меня". Я сказал: "Ты беременна, да?" И она сказала: "Только никому не говори"», — вспомнил журналист.

Комментируя его историю, Кларк отметила, что Джонс еще публично не объявляла о своей беременности в соцсетях. «Подожди, ты теперь сообщил о ее беременности в прямом эфире радио. (...) Черт возьми! Макс, что ты наделал?» — обратилась она к Берфорду. В результате журналист смутился.

Ранее сообщалось, что змея едва не задушила австралийского телеведущего Рава МакМануса в прямом эфире. Один из зрителей, говоря о случившемся, признался, что ему было очень некомфортно смотреть на экран.

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      Олег Давыдов
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