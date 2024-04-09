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16:21, 9 апреля 2024Ценности

Селену Гомес в сети сравнили с пенсионеркой из-за наряда на новых фото

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Фанаты сравнили в сети американскую певицу и актрису Селену Гомес с пенсионеркой из-за наряда на новых фото. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя знаменитость появилась на презентации румян собственного косметического бренда Rare Beauty в Нью-Йорке. Для мероприятия звезда выбрала розовое атласное платье, оформленное цветочным узором и поясом на талии. Кроме того, она надела пальто в тон и остроносые туфли с бантами. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты уложили ее волосы назад, добавив им немного объема.

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Поклонники не оценили внешний вид девушки и раскритиковали его в комментариях под материалом. «Ей нужно уволить своего стилиста и парикмахера», «Селена красивая, но я не знаю, почему команда заставляет ее выглядеть старше», «Почему стилист постоянно ее одевает в бабушкины наряды?», «Кто подбирал ей наряд? Младшая сестра?», «Боже мой, это ужасный образ», «Ей всего 31, а уже одевается как пенсионерка», — возмутились они.

Ранее Гомес восхитила фанатов внешним видом после похудения. Тогда актриса посетила премьеру документального фильма американского актера Стива Мартина.

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      Мария Винар
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