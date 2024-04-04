В сети восхитились внешностью Селены Гомес после похудения

Американская певица и актриса Селена Гомес восхитила в сети фанатов своим внешним видом после похудения. Соответствующие снимки и комментарии публикует Page Six.

31-летняя знаменитость посетила премьеру документального фильма американского актера Стива Мартина. Для упомянутого мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье длины миди, декорированное многочисленными бантами в тон наряду в области декольте.

Помимо этого, Гомес надела туфли с открытой пяткой на высоком каблуке. Свой образ она дополнила черной лаковой сумкой и серьгами серебряного цвета.

Поклонники оценили внешность исполнительницы в комментариях под материалом. «Селена выглядит просто великолепно. Видно, как она сильно похудела», «Наконец-то она похудела... И это заметно. Отличная работа», «Селена выглядит великолепно, постройнела», — высказались они.

В марте Селена Гомес снялась в бюстгальтере. На размещенных снимках звезда позировала на камеру в черном бюстгальтере без бретелей. При этом на фото знаменитость продемонстрировала свою частично оголенную грудь.