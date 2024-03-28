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01:00, 28 марта 2024Ценности

Селена Гомес снялась в бюстгальтере

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном образе на новых фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках (на момент написания новости были удалены) 31-летняя звезда позировала на камеру в черном бюстгальтере без бретелей. При этом на фото знаменитость продемонстрировала свою частично оголенную грудь.

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Артистка уложила волосы в крупные локоны, держа одной рукой часть прядей. Помимо этого, Гомес нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца.

Ранее в марте обнаженная Селена Гомес показала фото из ванной. При этом она повернулась спиной к камере и прижала ноги к груди.

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      Екатерина Ештокина
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