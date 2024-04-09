Стали известны подробности о задержанном с наркотиками российском спортсмене

В Омске арестовали КМС по легкой атлетике, делавшего закладки во время пробежек

В Омске арестовали кандидата в мастера спорта (КМС) по легкой атлетике за покушение на сбыт наркотиков. Подробности «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, спортсмена схватили во время пробежки. Он нес с собой три свертка с синтетическими запрещенными веществами. В его квартире в коробке из-под обуви нашли еще 436 граммов наркотиков, весы и упаковочный материал.

Задержанный имеет различные награды за спортивные достижения. В своих социальных сетях он демонстрирует здоровый образ жизни. Однако силовики выяснили, что мужчина был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет-магазин. Как стало известно, он должен был получать оптовые партии наркотиков, расфасовывать их и распространять бесконтактным способом. Координаты и фотографии тайников он передавал куратору наркобизнеса. Отмечается, что мужчина оставлял закладки во время занятий бегом.

О задержании КМС по легкой атлетике стало известно 8 апреля.