Российский спортсмен делал закладки мефедрона во время тренировок и попался

В Омске задержан КМС по легкой атлетике, делавший закладки во время тренировок

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего кандидата в мастера спорта (КМС) по легкой атлетике, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина был задержан на 2-й Островской улице во время одной из тренировок. При нем обнаружили три свертка с мефедроном.

Предварительно, КМС делал закладки с запрещенными веществами, пока сам занимался спортом. Во время обысков в его квартире силовики изъяли больше 400 граммов наркотика, а также весы и фасовочные пакетики. Теперь спортсмену грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее полицейские задержали 40-летнего постояльца, который забыл в номере отеля шопер с наркотиками.