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13:52, 9 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта энергетики в Харьковской области

Минэнерго Украины: в Харьковской области поврежден энергетический объект

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области получил повреждение энергетический объект. Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики Украины.

«Повреждено оборудование на подстанции облэнерго. В сутки энергетики запитали почти 3000 абонентов. К сожалению, есть новые повреждения электросетей и оборудования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, без электричества в регионе остаются 16,7 тысячи точек учета. Кроме того, в области в минувшие сутки поменялся график отключения электроэнергии у потребителей.

Ранее сообщалось, что в Харькове в связи с обстрелами ведется скрытая эвакуация оборудования с предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.

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      Алевтина Запольская
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