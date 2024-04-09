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04:52, 9 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Каменском (ранее — Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «24-й канал».

Подробности не приводятся. Информации о пострадавших нет. Местные власти ситуацию не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.

7 апреля сообщалось о взрывах возле города Черноморск в Одесской области. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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