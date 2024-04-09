Стало известно об отношениях погибшего участника «Голоса» с женой

Покончивший с собой участник шоу «Голос» Кунгуров находился в процессе развода

Покончивший с собой участник шоу «Голос», эстрадный певец Евгений Кунгуров находился в процессе развода с женой Ириной Мелединой. Об отношениях супругов стало известно ТАСС.

В базе данных Пресненского суда Москвы указано, что в мае 2023 года женщина подала в суд иск о расторжении брака с Кунгуровым. Суд не стал его рассматривать, мотивируя тем, что иск подан не по территориальному принципу.

Меледина стала второй супругой артиста. У пары имеется двое детей. Первой женой Кунгурова была театральная актриса Наталья Троицкая, их брак продлился с 2012 по 2015 год.

Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Жена исполнителя обратилась в службу спасения и сообщила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал свести счеты с жизнью. Прибывшие на место сотрудники нашли тело артиста внизу под окнами дома. Известно, что Кунгуров наблюдался у психиатра.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», также участвовал в проектах «Один в один!» и «Большая опера».