Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля

Городские службы переревели в режим повышенной готовности из-за непогоды, которая ожидается в Москве вечером во вторник, 9 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Как сообщают синоптики, с 19:00 вторника до утра среды, 10 апреля, ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Жителей города попросили быть внимательными на улице и не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло в Москве и Подмосковье на текущей неделе.

