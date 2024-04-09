Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 9 апреля 2024Путешествия

Стюардессу с позором выгнали из роскошного отеля на Мальдивах из-за пьяной драки

The Sun: стюардесса British Airways устроила пьяную драку в отеле на Мальдивах

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Администрация гостиницы выгнала ее оттуда с позором, написало издание The Sun.

По данным источника, бортпроводница остановилась в отеле Oblu Xperience Ailafushi, ночь проживания в котором по системе «все включено» стоит более 235 тысяч рублей. Сотрудница перевозчика взяла с собой дочь и подругу, воспользовавшись корпоративной скидкой на авиабилеты.

Во время отдыха компания сначала выпила в баре гостиницы, а затем продолжила веселиться на балконе своей виллы. Другие отдыхающие пожаловались на крики и визги, которые доносились оттуда до поздней ночи. Сотрудники отеля сделали стюардессе замечание, чем разозлили ее и спровоцировали драку.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей» Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей»Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
10 февраля 2023

О произошедшем узнало руководство British Airways. Сотруднице и ее спутницам приказали немедленно вернуться на родину. Авиакомпания начала расследование инцидента. Пока неизвестно, какие санкции ждут дебоширку.

Ранее British Airways уволила двух бортпроводниц из-за короткого ролика в социальных сетях. На записи женщины высмеяли пассажиров азиатской внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      Украина нанесла удар по российскому региону и повредила ЛЭП

      Наемник рассказал об отсутствии мотивированных солдат ВСУ

      В Тбилиси начался марш против закона об иноагентах

      В Пентагоне обеспокоились последствиями ударов ВСУ по российским НПЗ

      Стюардессу с позором выгнали из роскошного отеля на Мальдивах из-за пьяной драки

      50 из 60 миллиардов долларов для Украины останутся в США

      ВСУ нанесли удары болгарским оружием по этническим болгарам в Херсонской области

      Российский студент придумал новый способ быстро вылечить зубы

      Подсветка ПК оказалась опасной для видеокарт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше