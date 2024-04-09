Таиланд присоединился к проекту китайской лунной станции ILRS

Таиланд присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соответствующий меморандум о намерениях был подписан сторонами 5 апреля. Также участники подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в исследовании и мирном использовании космического пространства.

Издание напоминает, что Таиланд стал девятой страной, присоединившейся к программе ILRS, о которой Россия и Китай объявили в июне 2021 года. В настоящее время проект помимо указанных государств объединяет Венесуэлу, Пакистан, Азербайджан, Белоруссию, ЮАР и Египет.

В рамках ILRS предполагается, в частности, построить в 2030-х годах базу на поверхности Луны.

В январе на страницах издания SpaceNews научный сотрудник Центра аэрокосмических исследований и безопасности в Лахоре (Пакистан) Мустафа Билал заметил, что в мире вокруг США и Китая начинают зарождаться астрополитические альянсы.