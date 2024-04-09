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18:42, 9 апреля 2024Бывший СССР

Телефон с детским порно нашли у ликвидированных в ЛНР бойцов ВСУ

У убитых в ЛНР два года назад бойцов ВСУ нашли телефон с детским порно

Фото: Reuters

При эксгумации тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных два года назад в Попасной в Луганской народной республике (ЛНР), нашли телефон с детской порнографией. Об этом сообщил РИА Новости секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов.

Останки трех человек, двое из которых были в украинской военной форме, подняли из подвала, расположенного на территории частного жилого дома. При них было несколько гаджетов: кнопочные мобильные телефоны, смартфоны и планшет.

Специалистам удалось извлечь MicroSD-карту одного из них, на ней обнаружили скрытый раздел. Получив доступ к нему, они нашли фото и видео порнографического характера с участием детей.

Ранее на западе Франции задержали двух украинцев по подозрению в производстве порнографии с участием семилетнего ребенка. Предположительно, обвиняемые были родственниками ребенка.

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      Анастасия Алимпиева
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