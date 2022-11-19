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02:05, 19 ноября 2022Мир

Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской порнографии

AFP: во Франции задержали двух украинцев по подозрению в производстве детской порнографии

Фото: Stephane Mahe / Reuters

На западе Франции задержаны двое украинцев по подозрению в производстве порнографии с участием семилетнего ребенка. Об этом сообщает AFP.

35-летнего мужчину и 53-летнюю женщину задержали после того, как в больнице, куда они доставили ребенка, медики «обнаружили на телефоне фотографии порнографического характера с участием несовершеннолетнего». Предположительно, обвиняемые являются родственниками ребенка, пишет агентство.

По версии следствия, акты растления совершались «как в Бресте, так и по всей Франции».

Женщину обвинили в «сексуальном насилии в виде инцеста над несовершеннолетним со стороны взрослого родственника». Мужчина обвиняется в недонесении о совершении преступлений в надзорные ведомства.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали пожилую пару украинцев из-за контрабанды крупной суммы денег. По данным Пограничной полиции Молдавии, прибывшие с Украины супруги 74 и 67 лет направлялись на рейс Кишинев — Варшава — Тель-Авив. Пара задекларировала 40 тысяч долларов, но во время проверки багажа сотрудники аэропорта обнаружили еще 20 тысяч долларов, 51 тысячу гривен и 3,6 тысячи евро. Найденные деньги были конфискованы.

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Марина Совина
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