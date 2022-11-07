В Кишиневе задержали пару пожилых украинцев из-за контрабанды денег

В аэропорту Кишинева задержали пару пожилых украинцев из-за контрабанды денег

В аэропорту Кишинева задержали пожилую пару украинцев из-за контрабанды крупной суммы денег. Об этом сообщила Пограничная полиция Молдавии, передает РИА Новости.

По данным ведомства, прибывшие с Украины супруги 74 и 67 лет направлялись на рейс Кишинев — Варшава — Тель-Авив. Пара задекларировала 40 тысяч долларов, но во время проверки багажа сотрудники аэропорта обнаружили еще 20 тысяч долларов, 51 тысячу гривен и 3,6 тысячи евро. Найденные деньги были конфискованы.

По факту произошедшего было начато разбирательство, дело было передано в Управление уголовных расследований Таможенной службы Молдавии.

Ранее полиция Финляндии сообщила, что занимается изучением пути поставок через страну оружия, предназначенного Украине. По данным правоохранителей, в Финляндии уже существуют способы наладить незаконный оборот оружия с Украины.