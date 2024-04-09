Турист обвинил сотрудников отеля в использовании его зубной щетки для уборки

Турист из США обвинил сотрудников отеля Лас-Вегаса в использовании его зубной щетки для уборки номера. Соответствующее видео он опубликовал в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Агент по недвижимости Лавелл Джексон из Луисвилля, штат Кентукки, приехал в Лас-Вегас на конференцию и остановился в роскошном четырехзвездочном отеле Mandalay Bay. По данным издания, одна ночь там стоит от 400 до 550 долларов (примерно от 37 до 50 тысяч рублей).

Американец признался, что утром он решил почистить зубы и сразу заподозрил неладное. «С этого момента в любом отеле я больше не буду оставлять в ванной свою зубную щетку, — говорит герой ролика. — Я не думал, что такое возможно, но, очевидно, это так. Они использовали мою зубную щетку для уборки! И они из-за этого ругаются со мной!»

В ответ на вопрос других пользователей соцсети о том, как он догадался, что его зубную щетку использовали таким образом, Джексон пояснил, что ему было нетрудно это заметить.

Некоторые комментаторы также обвинили туриста в попытке добиться бесплатного проживания. «Это просто глупо… Не такой уж я бедный человек и не из такого типа людей, но я уверен, что некоторые так и делают», — уверил Джексон.

В 2023 году туристы из Китая отправились в свадебное путешествие в Малайзию и случайно обнаружили в номере арендованного на Airbnb жилья скрытую камеру. Молодожены сообщили о находке в полицию.

