Турция ввела транзитную визу для ряда стран при перелетах в Латинскую Америку

NTV: Турция ввела транзитную визу для 10 стран при перелетах в Латинскую Америку

Турция ввела транзитную визу для граждан ряда стран при перелетах в Латинскую Америку. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники.

С 15 апреля жителям 10 государств, в частности Афганистана, Индии, Йемена, Камеруна, Непала, Сомали, Чада, Буркина-Фасо, Гвинеи и Мавритании, придется заранее оформлять визу на соответствующем портале министерства иностранных дел Турции.

Им необходимо будет ввести в систему данные о проживании, номерах билетов и другую информацию. По данным источника, эти требования распространяются на перелеты в Мексику, Венесуэлу, Колумбию и Панаму. Рейсы в эти страны осуществляются через новый аэропорт Стамбула.

Отмечается, что такая виза будет бесплатной, однако пассажирам надо будет иметь ее при себе в распечатанном виде. Контроль ее наличия будет осуществляться на постах проверки виз в зале международных вылетов турецкой авиагавани.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить россиян в Южную Америку. Сотрудник турецкого перевозчика объяснил туристам, что их могут не допустить до рейса, если у них мало багажа или же его нет совсем, а также если у них «чистый» загранпаспорт.