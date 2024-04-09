Украина попыталась атаковать российский регион двумя дронами

МО: система ПВО сбила в небе над Белгородской областью два дрона ВСУ

Украина попыталась атаковать российские регионы двумя дронами, летательные аппараты были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, ПВО уничтожила дроны, относящиеся к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отчитались в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в нескольких километрах от автобусного завода «ЛиАЗ» нашли оттаявший беспилотный летательный аппарат с огромными крыльями.