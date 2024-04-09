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14:33, 9 апреля 2024Силовые структуры

Украинского активиста заочно арестовали в России по уголовному делу

Суд в Москве арестовал на 2 месяца украинского активиста Демьяна Ганула

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал активиста из Украины Демьяна Ганула по обвинению в уничтожении или повреждении воинских захоронений, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Гражданин Украины пробудет под стражей два месяца с момента задержания на территории России или с момента его экстрадиции на ее территорию. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») и части 2 статьи 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения») УК РФ.

Ранее тот же суд заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины. Женщина объявлена в международный розыск.

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