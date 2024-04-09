Украину предупредили об отказе от экспорта сельхозпродукции ради вступления в ЕС

Politico: Киеву надо отказаться от экспорта сельхозпродукции для вступления в ЕС

Украине надо будет отказаться от экспорта сельхозпродукции ради вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, 9 апреля Европарламент (ЕП) одобрит ужесточение ограничений на украинские сельскохозяйственные товары в рамках временных мер по либерализации торговли. При этом польский депутат ЕП Анджей Халицкий отметил, что ограничения необходимы для исправления «неравенства» в торговом балансе между Украиной и ЕС.

По его словам, эти ограничения дают представление о будущем украинского сельского хозяйства в ЕС, где доступ продуктов из Украины в определенные страны ограничен. «Нам необходимо начать переговоры о вступлении, но на реалистичных условиях», — предупредил депутат.

8 апреля страны ЕС предварительно согласились ограничить импорт продовольствия с Украины. Еврокомиссия ранее предлагала продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до июня 2025 года, но с возможностью ограничения, если импорт превысит средние уровни 2022-2023 годов. Однако законодатели ЕС и председательствующая в блоке Бельгия нуждаются в одобрении со стороны других членов объединения и ЕП.