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18:30, 9 апреля 2024Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков умер на 58-м году жизни

Кадр: ФКП Росгосцирк / YouTube

Заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» скончался 9 апреля. О причине его смерти не сообщается. Дату и место похорон объявят позже.

Руководство Росгосцирка выразило соболезнования родным и близким Клыкова. «Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», — говорится в сообщении.

Ранее скончался актер из фильма «Собака на сене» Эрнст Романов. Артист умер в воскресенье, 25 февраля. О причинах его смерти не сообщалось.

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      Маргарита Миронова
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