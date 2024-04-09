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10:54, 9 апреля 2024Культура

Умерший участник «Голоса» несколько раз лежал в психиатрической клинике

Умерший участник «Голоса» Кунгуров трижды лежал в психбольнице с депрессией

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Умерший участник шоу «Голос», эстрадный певец Евгений Кунгуров несколько раз лежал в психиатрической клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, за 2023 год артист трижды попадал в лечебницу. Кунгуров страдал от смешанного тревожного расстройства и клинической депрессии. Сам певец утверждал, что ощущает раздвоение личности, расслоение сознания и апатию.

После выписки из больницы Кунгуров перестал принимать лекарства и лечился у гипнологов и остеопатов. Известно, что артист посещал психиатра с 2015 года. Кроме того, певец наблюдался у онколога.

Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Жена исполнителя обратилась в службу спасения и сообщила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал свести счеты с жизнью. Прибывшие на место сотрудники нашли тело артиста внизу под окнами дома.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», также участвовал в проектах «Один в один!» и «Большая опера».

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      Мария Рюрикова
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