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09:34, 9 апреля 2024Экономика

В Белоруссии запретили продажу российского чая

В Белоруссии запретили продажу производимого в РФ чая «Принцесса Канди» и «Гита»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белоруссии запретили продажу четырех видов чая в пакетиках, производимого в России. Об этом со ссылкой на постановление замминистра здравоохранения, главного санитарного врача республики Александра Тарасенко пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о торговых марках «Принцесса Канди» и «Гита», производителем которого является российское юрлицо ООО «Орими». Причиной такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции. В сообщении Минздрава отмечается, что органы санитарного надзора Белоруссии контролируют изъятие из продажи в магазинах страны остатков партий небезопасных товаров.

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При этом в ведомстве уточнили, что сейчас российская компания проводит мероприятия, чтобы доказать стабильность производственных процессов, и также действенность системы контроля безопасности. После предоставления ООО «Орими» необходимых доказательств ограничения на продажу его продукции могут быть сняты, добавили в Минздраве.

«Орими» — крупнейший производитель чая и натурального кофе в РФ. Компания выпускает продукты под торговыми марками Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита», а также кофе «Жокей» и Jardin.

Ранее министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Европейский союз (ЕС). Инициатором обращения стала Литва. Главы ведомств также попросили еврокомиссаров «обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС».

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