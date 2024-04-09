В Британии рассказали о цели России на Украине

Британский эксперт Меркурис: Россия решила оставить ВСУ без артиллерии

Россия решила оставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) без артиллерии. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«После уничтожения воздушных сил и систем противовоздушной обороны Украины россияне теперь, судя по всему, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — отметил эксперт.

Ранее британский аналитик Меркурис заявил, что Российская армия немедленно уничтожит западные войска в случае их дислокации на территории Украины. «Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска», — сказал он. По его мнению, Москва в первый же день нанесет сокрушительный удар по военному контингенту Запада.