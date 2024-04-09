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12:54, 9 апреля 2024Мир

В Британии предположили уничтожение Россией западных войск на Украине

Британский аналитик Меркурис: РФ немедленно уничтожит западные войска на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия немедленно уничтожит западные войска в случае их дислокации на территории Украины. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу The Duran выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска», — сказал он, добавив, что Россия в первый же день нанесет сокрушительный удар по военному контингенту Запада.

«Не будет такого, что французские и британские войска спокойно передвигаются по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать», — подчеркнул эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что Российская авиация доминирует в небе над Украиной. По его мнению, благодаря этому Россия может успешно атаковать пункты дислокации Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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      Виктория Кондратьева
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