В ДНР сообщили о взятии под контроль Первомайского

Гагин: ВС России взяли под контроль Первомайское в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Первомайское, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин, передает РИА Новости.

Сообщается, что российские войска водрузили флаг на территории села.

По его словам, взятие под контроль Первомайского говорит о «динамичном продвижении Российской армии вперед, освобождении территории республики».

Ранее сообщалось, что российские войска контролируют населенный пункт Водяное на авдеевском направлении в ДНР.