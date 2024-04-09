В двигатель российского самолета с десятками пассажиров на борту попала чайка

Shot: в двигатель Sukhoi Superjet 100 во время посадки в Сочи попала чайка

В двигатель российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с десятками пассажиров на борту попала чайка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что воздушное судно, на борту которого находилось 83 пассажира, летело из Стамбула в Сочи. Во время посадки, на высоте около трех километров, пилоты услышали странный звук в двигателе. Выяснилось, что в него попала птица.

Как сообщает источник, несмотря на инцидент самолет продолжил полет и благополучно приземлился в аэропорту Сочи.

В марте российская авиакомпания потребовала компенсацию после того, как утка вызвала сбой в работе двигателя SSJ-100. Борт был вынужден вернуться в воздушную гавань.