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16:17, 11 марта 2024Путешествия

Утка вывела из строя двигатель SSJ-100

SHOT: утка вывела из строя двигатель SSJ-100 на сумму 40 млн рублей

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Авиакомпания «Россия» требует компенсацию в размере 40 миллионов рублей после того, как утка вызвала сбой в работе двигателя Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел еще в прошлом году во время вылета самолета из Тобольска в Санкт-Петербург. Утка попала в двигатель, из-за чего мотор загорелся, и SSJ-100 был вынужден вернуться обратно. Никто из 78 человек на борту не пострадал. Вследствие инцидента самолет был временно снят с эксплуатации.

Отечественному SSJ-100 был нанесен ущерб в 40 миллионов рублей. Теперь компания требует организовать проверку аэропорта на предмет соблюдения всех требований эксплуатации объекта. Авиакомпания надеется получить компенсацию за полученный ущерб.

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К расследованию привлекли специалистов Института проблем экологии и эволюции РАН. Они выясняют, «транзитной» ли была птица, а также достаточно ли хорошо аэропорт Тобольска отпугивает пернатых: есть ли чучела мертвых птиц, специальные дроны и собаки, которые прогоняют уток со взлетной полосы.

Ранее полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета.

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      Марина Совина
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