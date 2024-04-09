В ФСБ сообщили о привлечении Украиной к преступлениям террористического подполья

Бортников заявил, что Киев привлекает к преступлениям террористическое подполье

Украина привлекает к преступлениям в России террористическое подполье. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников во время заседания Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствует теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Киев организует совершение самых варварских преступлений на территории России, отметил глава ФСБ.

Ранее Бортников сказал, что атаку на «Крокус» готовила группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) при содействии Службы безопасности Украины.