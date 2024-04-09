В Госдуме предложили уголовно наказывать за рекламу вэбкама

Депутат Милонов предложил уголовно наказывать за рекламу вэбкам-студий

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкам-студий. О своей инициативе депутат рассказал подробнее в Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что к нему все чаще обращаются граждане, которым в сети попадаются навязчивые объявления о работе в данной сфере. «Фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — отметил Милонов.

По мнению депутата, необходимо в целом криминализировать отрасль оказания секс-услуг в интернете. С этой идеей Милонов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Ранее сообщалось, что российский парламентарий призывал привлекать к ответственности курящих беременных женщин. Тогда же Милонов подчеркивал, что спиртные напитки должны размещать в «отдельных секциях».