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08:41, 6 марта 2024Россия

В Госдуме призвали наказывать курящих беременных женщин

Депутат Милонов призвал ввести ответственность для беременных женщин за курение
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлекать к ответственности курящих беременных женщин. Такую идею он озвучил в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Политик также выступил за ограничение продажи сигарет беременным и людям с детьми. Он объяснил это тем, что женщина подвергает риску ребенка, за которого несет ответственность. «Для ребенка — это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать», — заявил Милонов.

Кроме того, по мнению депутата, необходимо убрать алкоголь из продуктовых магазинов. Он считает, что спиртные напитки должны находиться в «отдельных секциях». «Чтобы люди, заходя в продуктовые магазины, не видели бы перед собой полки с алкоголем», — указал парламентарий.

Ранее Милонов предложил наказывать за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону спецоперации.

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      Марина Совина
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