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12:13, 9 апреля 2024Россия

В Госдуме высказались об участвующих в СВО экс-заключенных

Вице-спикер ГД Чернышов: экс-заключенные искупают вину на СВО там, «где горячо»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывшие заключенные сражаются в рядах Вооруженных сил на самых сложных участках в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью телеканалу «360».

Чернышов напомнил, что из мест лишения свободы заключенные уходят на СВО «не генералами и не на генеральских мостиках стоят». Такие люди пополняют штурмовые подразделения и участвуют в боевых действиях там, «где очень горячо», пояснил политик.

Большинство из тех, кому государство предоставляет возможность «искупить свой грех», возвращаются к мирной жизни, сказал Чернышов. Случаи повторного совершения преступлений бывшими заключенными после участия в СВО являются единичными, добавил он.

Ранее стало известно, что осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская хочет отправиться на СВО. В Госдуме приветствовали «душевный порыв» бывшей чиновницы и заявили, что все необходимые навыки она сможет получить уже на месте.

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      Алан Босиков
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