В Госдуме прокомментировали желание осужденной экс-министра отправиться на СВО

Депутат ГД Шеремет: у осужденной за взятки Новосельской есть шанс искупить вину

У экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, осужденной за взяточничество, есть шанс кровью искупить свою вину. Такой комментарий в беседе с РИА Новости привел депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

8 апреля в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что Новосельская подала заявление на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Шеремет приветствовал «душевный порыв» экс-министра. На вопрос об отсутствии у Новосельской навыков военной службы он ответил, что все необходимые умения можно получить на месте — на СВО. «Главное — желание и стремление человека действительно помочь своей стране», — заключил он.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) оценили шансы Новосельской уехать на спецоперацию. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, на СВО недостает женщин, в частности, санитарок и медсестер.