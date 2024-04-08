Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 8 апреля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали желание осужденной экс-министра отправиться на СВО

Депутат ГД Шеремет: у осужденной за взятки Новосельской есть шанс искупить вину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

У экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, осужденной за взяточничество, есть шанс кровью искупить свою вину. Такой комментарий в беседе с РИА Новости привел депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

8 апреля в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что Новосельская подала заявление на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Шеремет приветствовал «душевный порыв» экс-министра. На вопрос об отсутствии у Новосельской навыков военной службы он ответил, что все необходимые умения можно получить на месте — на СВО. «Главное — желание и стремление человека действительно помочь своей стране», — заключил он.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) оценили шансы Новосельской уехать на спецоперацию. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, на СВО недостает женщин, в частности, санитарок и медсестер.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

      В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

      Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

      Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

      Стало известно об угрозе для спортсменов на Олимпиаде в Париже

      На Украине провели убыточный вечер помощи ВСУ

      В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

      Глава МЧС призвал серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться

      В Орске вновь прорвало дамбу

      Во Франции выступили против поставок оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше