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12:13, 8 апреля 2024Россия

Шансы осужденной экс-министра культуры Крыма отправиться в зону СВО оценили

Член СПЧ Меркачева: у экс-министра культуры Крыма есть все шансы уехать на СВО

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

У захотевшей отправиться в зону специальной военной операции (СВО) экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, осужденной за взяточничество, есть все шансы туда уехать. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Подъемом», сообщается в Telegram-канале издания.

Общественница считает просьбу Новосельской перспективной, так как, по ее словам, в зоне СВО не хватает женщин, помогающих в тылу, в том числе санитарок и медсестер. «И речь шла о том, чтобы как раз подготовить уже осужденных женщин, кто изъявит желание, и они могли бы оказывать первую помощь хотя бы раненым», — сказала она.

Меркачева добавила, что в зону спецоперации попросились и другие фигурантки громких преступлений. В пример она привела дело Евгении Хасис, которая была осуждена на 18 лет за соучастие в расправе над адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой. «Некоторым из них говорили, что заявление рассмотрят, особенно обращали внимание на тех, у кого было медицинское образование, которые имели какие-то навыки оказания медицинской помощи», — сообщила член СПЧ.

Меркачева подчеркнула, что часть просьб осужденных женщин об отправке в зону СВО была удовлетворена, однако сама она с ними не общалась. Имена этих россиянок член СПЧ не раскрыла.

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О том, что бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская подала заявление на службу в зоне спецоперации, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов. В июле 2023 года бывшую чиновницу приговорили к десяти годам лишения свободы за взятку в 25 миллионов рублей, полученную в 2018 году от владельца компании «Меандр» за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Ранее в зону спецоперации отправился осужденный в 2022 году на 13 лет строгого режима за многомиллионные взятки экс-заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог Забайкалья Иван Лисичников. Экс-чиновник уехал в зону СВО из колонии, где отбывал наказание.

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      Константин Лысяков
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